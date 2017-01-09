Деталі січня 09, 2017

За прогнозами Укргідрометцентру, 7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря в Україні очікується різке зниження температури: вночі до 13-19° морозу місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу. В Запорізькій області вночі та вдень до 7-13° морозу.



У Запорізькій області очікується часом сніг, місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.

8-9 січня в Україні утримається холодна погода, проте опади на півдні та сході послабшають і припиняться.

Рятувальники попереджають: будьте обережними!

Як уникнути обмороження

Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді: не вживайте алкогольних напоїв – алкогольне сп’яніння сприяє високій втраті тепла, в той же час викликає ілюзію тепла. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло, а верхній не повинен промокати. У взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні – вони поглинають вологу та залишають ноги сухими.

Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. Найкращий варіант – рукавички з тканини, що відштовхує воду та не пропускає повітря, з хутром всередині. Рукавички зі штучних матеріалів погано захищають від морозу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Не носіть на морозі металевих (у тому числі золотих та срібних) прикрас. По-перше: метал охолоджується до низьких температур швидше ніж тіло, внаслідок чого можливе «прилипання» цих предметів до шкіри з виникненням почуття болю та холодових травм. По-друге, персні на пальцях затрудняють циркуляцію крові та сприяють обмороженню кінцівок

Перед виходом на мороз бажано поїсти – вам необхідна додаткова енергія. Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а у людей похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок узимку. Пам’ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні.

Якщо ви не бажаєте, щоб хвороба затьмарила враження від зимових свят, у сильний мороз не виходьте на вулицю без необхідності. Насамкінець, не забувайте, що найкращий спосіб вийти з неприємної ситуації – це не потрапити до неї.