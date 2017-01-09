Пам'ятаймо! Запобігаймо!

З настанням холодів для обігріву будинків люди використовують електрообігрівачі та пічне опалення. І саме в цей час значно збільшується кількість пожеж у помешканнях громадян, часто з трагічними наслідками. Адже, ігноруючи правила пожежної безпеки, люди не замислюються над тим, що такі дії можуть коштувати життя їм та їхнім близьким.
З метою зменшити кількість пожеж у житлі та найголовніше - уникнути трагічних наслідків, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися основних правил користування різними обігрівальними приладами.
Нагадуємо, що під час експлуатації пічного опалення забороняється:
залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
користуватися печами, які мають тріщини;
розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;
сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.
Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:
перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень;
не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;
не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;
не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;
не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами;
не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку.
Також, найбільш розповсюдженими є пожежі викликані непогашеною цигаркою. Більшість пожеж, спричинених курінням, пов'язана з курінням у нетверезому стані у ліжку.
Пам’ятайте, що виконання правил пожежної безпеки стане гарантією безпеки для Вас та Ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”.
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