Кожен третій автор звернень до ДФС інформував про ухилення від сплати податків

Деталі січня 13, 2017

За минулий рік до територіальних органів ГУ ДФС у Запорізькій області надійшло 568 письмових звернень громадян. Переважну більшість із них фіскальна служба отримала поштою безпосередньо від громадян – 485. Через органи влади, зокрема, від місцевих органів державної влади, правоохоронних органів, Національного антикорупційного бюро України відправлено 80 листів, ще три направлено через депутатів місцевих та районних рад.

Із загальної кількості звернень 512 належать до категорії індивідуальних, 197 громадян написали 23 колективних листа, 33 документи визнано анонімними.

За соціальним станом авторів звернень найбільше підприємців, пенсіонерів, працівників підприємств, установ, селян та державних службовців.

За змістом основних питань у 30% випадках (170 звернень) громадяни інформували органи ДФС про ухилення від сплати податків. Також значна частина (майже 30 відсотків) заявників звертались до територіальних органів ГУ ДФС з питань загальнодержавних та місцевих податків і зборів. У чверті від загальної кількості листів (142) йшлося про проведення контрольно-перевірочної роботи.

За результатами розгляду на 385 звернень надані роз'яснення, 95 – вирішено позитивно, 30 – надіслано за належністю, 7 – повернуто авторам, 3 – відмовлено у задоволенні, залишаються на виконанні 15 звернень (термін відповіді не настав).

Відповіді на розглянуті звернення надано без порушення термінів.

Детальна інформація про порядок звернень до органів ДФС розміщена на субсайті Головного управління ДФС у Запорізькій області: http://zp.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/kontakti-/, http://zp.sfs.gov.ua/pryimalnia-gromadian/.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.