Monday, January 16, 2017
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Бійці ДСНС ліквідували пожежу у кватирі дев’ятиповерхового будинку

Деталі
січня 16, 2017

12 січня о 12:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вул. Молодіжна смт Степногірськ Василівського району, виникла пожежа.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що в кімнаті квартири горять домашні речі та меблі загальною площею 20 кв.м. Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 13:20 рятувальники локалізували пожежу, а о 13:35 – повністю ліквідували. Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 8 вогнеборців. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

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