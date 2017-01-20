Телефон довіри в дії!

Деталі січня 20, 2017

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області інформує про функціонування телефону довіри, який працює в робочі дні з 9.00 до 18.00 години (в п’ятницю з 9.00 до 16.45) за телефоном (061) 787-61-78.

Згідно з визначеними законодавством повноваженнями Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області здійснює контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, в т.ч. законністю використання бюджетних коштів.

Тому звертаємося до громадян: якщо вам відомі факти порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного і комунального майна підприємствами, установами та організаціями, випадки можливих корупційних або інших неправомірних дій (бездіяльності) та рішень посадових осіб органів Держаудитслужби при здійсненні ними своїх повноважень, повідомляйте про це за телефоном довіри.

Крім того, повідомляємо про номери телефонів довіри Східного офісу Державудитслужби (м.Дніпро) – (0562) 32-21-59 та Держаудитслужби України (м.Київ) - (044) 425-38-18.