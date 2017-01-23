АДМІНІСТРАЦІЯ БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ НЕПРАВОМІРНО СТЯГУВАЛА ДОДАТКОВІ КОШТИ

Деталі січня 23, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ДП «Адміністрація морських портів України» в особі Бердянської філії на 204 тисячі гривень за зловживання монопольним становищем на ринках послуг, що надаються у морському порту.

До територіального відділення звернулась Громадська організація «Запорізька регіональна асоціація рибопромисловців, орендарів та власників землі «Приазов’я», що представляє інтереси судновласників СЧС «Вера», з заявою на Бердянську філію ДП «Адміністрація морських портів України», яка продовж 2015 року та січня 2016 року додатково стягувала з судновласників кошти за послуги, які входять і сплачуються у складі портових зборів.

В кожному морському порту України ДП «АМПУ» утворює філії, що діють в морських портах, серед яких є Бердянська філія.

У межах своїх повноважень філія зобов’язана стягувати в установленому порядку портові збори, збори та плату за послуги, що надаються у морському порту. Розміри ставок портових зборів встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, відповідно до затвердженої методики.

Згідно із цією методикою послуги з оформлення приходу суден у морський порт і виходу із морського порту входять і сплачуються у складі корабельного збору; послуги із заїзду автотранспорту на територію філії входять і сплачуються у складі причального збору; послуги із зняття забруднених вод із суден входять і сплачуються у складі санітарного збору.

Згідно із документами, які були надані відділенню Громадською організацією «Запорізька регіональна асоціація рибопромисловців, орендарів та власників землі «Приазов’я», було встановлено, що Бердянська філія додатково нараховувала кошти СЧС «Вера» за оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту, за заїзд автотранспорту на територію порту, за зняття забруднених вод із судна, не зважаючи на те, що ці послуги були повністю сплачені у складі портових зборів.

Зазначені дії філії відділення визнало порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Враховуючи, що Бердянська філія не має статусу юридичної особи і здійснює господарську діяльність від імені ДП «Адміністрація морських портів України», адміністративною колегією було накладено на державне підприємство штраф у розмірі 204 тисячі гривень.

Адміністративна колегія зобов’язала ДП «Адміністрація морських портів України» в особі Бердянської філії припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом припинення нарахування та стягнення додаткової необгрунтованої плати за послуги порту, які сплачуються у складі портових зборів.