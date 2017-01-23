Monday, January 23, 2017
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Набір на військову службу за контрактом

Деталі
січня 23, 2017

Запорізький міський військовий комісаріат оголошує набір на військову службу за контрактом  до Збройних Силах України. Запрошуємо СОЛДАТІВ, СЕРЖАНТІВ та ОФІЦЕРІВ запасу. Служба в Збройних Силах пропонує: грошове забезпечення (від 7000 грн. – солдати, сержанти, офіцери від 10000 грн. ), додаткові грошові виплати та винагороди, можливість отримання заочної вищої освіти під час служби за рахунок Міністерства оборони, щорічна відпустка від 30 днів, безкоштовне харчування, право на отримання безкоштовного житла. За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Одеська 2, або за телефоном  236-47-25.

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