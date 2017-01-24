До уваги роботодавців!

Деталі січня 24, 2017

При зниженні температури повітря на перший план виходять питання профілактики переохолодження працівників промислових підприємств, що включають в т. ч і питання профілактики захворювань, супутніх переохолодженню організму, і призводить до тимчасової втрати працездатності.



Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності є не тільки медико-соціальною, але й економічною проблемою.

В умовах охолоджуючого мікроклімату знаходиться велика кількість людей, зайнятих зовнішніми роботами або роботами на відкритому повітрі в холодний період року (взимку, навесні, восени).

Працездатність людини в значній мірі знижується при праці в умовах, що сильно відрізняються від комфортних. Негативний вплив відповідних параметрів мікроклімату, а також супутніх факторів виробничого середовища, що обтяжують вплив охолоджуючого мікроклімату (вібрація, шум, важка фізична праця) призводять до зниження продуктивності праці та можуть викликати травми та захворювання.

Для попередження можливого переохолодження працюючих в умовах охолоджуючого мікроклімату і профілактики супутніх захворювань Головне управління Держпраці у Запорізькій області рекомендує наступне.

Роботодавцям:

- В приміщеннях, де на робочих місцях мікрокліматичні умови нижче допустимих величин, влаштувати повітряні або повітряно-теплові завіси біля воріт, технологічних та ін. отворів у зовнішніх стінах, а також тамбури-шлюзи.

- Виділяти спеціальні місця для обігріву, встановлювати засоби для швидкого та ефективного обігрівання верхніх і нижніх кінцівок (локальний променисто-контактний обігрів і ін).

- Встановлювати внутрішньозмінний режим праці і відпочинку, що передбачає можливість перерв для обігріву.

- Забезпечивати працюючих засобами індивідуального захисту (одяг, взуття, рукавиці) відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Працівникам рекомендується для підвищення опірних функцій організму вести здоровий спосіб життя, повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми. Під контролем лікаря проводити вітамінопрофілактику. Використовувати раціональний, утеплений спецодяг, утеплену білизну, рукавиці (суконні, ватні). Дотримуватися режимів праці та відпочинку.

За умови дотримання вищенаведених порад ви збережете здоров′я та працездатність на високому рівні.

Головний державний інспектор

відділу з питань гігієни праці,

А. А. Сірогос