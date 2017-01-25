За вирішеними на користь органів ДФС судовими спорами до бюджету залучено майже 665 мільйонів

Деталі січня 25, 2017

Упродовж 2016 року на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилося понад 4 тисяч справ, де стороною виступали органи ДФС Запорізької області. Із розглянутих понад однієї тисячі справ на користь органів ДФС вирішено 889 на суму 664,6 мільйона гривень, що складає майже 74% від загальної кількості та 77% – від суми. 317 справ на суму 192 мільйони виграли платники.

Як свідчить статистика, юристи ДФС відстояли у судах на користь держави третину судових справ. Водночас для вирішення спорів найбільше до суду звертались суб'єкти господарювання – минулого року було направлено майже 2100 позовів. Переважна частина з них стосувалася визнання недійсними податкових повідомлень-рішень. За результатами розгляду на користь платників вирішено 262 справи на суму 184 мільйони.

За позовами фіскальної служби до платників податків у судових органах знаходилася 1971 справа. За минулий рік на користь органів ДФС винесено 655 судових рішень на суму майже 461 мільйон, платники виграли 12 справ на суму понад один мільйон.

Крім того, процедурою досудового врегулювання спорів скористалися 557 суб'єктів господарювання, які оскаржували 756 податкових повідомлень-рішень, а також вимог про сплату боргу з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування та рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені по ЄСВ.

За підсумками розгляду скарг на первинному рівні повністю або частково скасовано 127 податкових повідомлень-рішень або 16 відсотків від кількості розглянутих на суму близько 37 мільйонів. На рівні ДФС України скасовано 20 рішень та вимог на суму 15,6 мільйона.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.