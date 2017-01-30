Січень. Ринок праці Запорізької області

Деталі січня 30, 2017

Станом на 27 січня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 24,7 тис. осіб, з них 19,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.



Кількість актуальних вакансій станом на 27 січня 2017 року – 732 одиниці (у м. Запоріжжі – 484 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 34 безробітних особи (у м. Запоріжжі – 11 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 229 громадян.

З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 46 осіб.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.