Порушення правил експлуатації електроприладів може призвести до трагедії

Деталі січня 30, 2017

З настанням холодів запоріжці починають активніше користуватися побутовими електроприладами для обігріву приміщень. На жаль, при цьому нерідко порушуються правила електробезпеки, що може обернутися трагедією. За даними держслужби з надзвичайних ситуацій, щорічно тільки по Запорізькій області внаслідок порушень норм експлуатації побутових електроприладів відбуваються сотні пожеж, велика частина яких доводяться на осінньо-зимовий період.

У зв'язку з тим, що, за прогнозами синоптиків, морози на території Запорізького регіону протримаються найближчий тиждень, ВАТ "Запоріжжяобленерго" звертається до запорожців і жителів області з нагадуванням про необхідність точно дотримуватися правил безпеки при користуванні побутовими електронагрівними приладами:

1. Ні в якому разі не користуйтеся саморобними електрообігрівачами - це відгукнеться електротравмами і також може привести до пожежі.

2. Використайте тільки електрообігрівачі заводського виробництва. При купівлі перевагу варто віддати приладам закритого типу, де нагрівальний елемент поміщений в спеціальну захисну оболонку.

3.Не встановлюйте електрообігрівачі поряд з легко займистими предметами - портьєрами, фіранками, скатертиною і так далі, не ставте їх безпосередньо на дерев'яні столи і підставки.

4.Уникайте дотиків до включеного електрообігрівача - у разі його несправності ви можете отримати електротравму.

5.Не включайте в мережу одночасно з електрообігрівачем інші енергоємні електроприлади - це може викликати перевантаження в мережі і призвести як до ушкодження електроустаткування, так і до його займання.

6.Включати і відключати з розетки електрообігрівачі слід тільки за допомогою штепсельної вилки, тримаючи її за ізольовану частину. Витягати вилку з розетки за шнур неприпустимо - це може привести до обриву шнура, оголення і замикання дротів.

І головне - ні за яких обставин не залишайте підключений до мережі електрообігрівач без нагляду - це може стати причиною пожежі.

Обігрівайтеся безпечно!

Бережіть своє здоров'я і життя!

Цупренко Зореслава Володимирівна, керівник групи зі зв’язків з громадськістю ВАТ «Запоріжжяобленерго», тел.: 050-341-64-09, (061) 286-38-62