Бійці ДСНС ліквідували пожежу у надвірній споруді

Деталі січня 30, 2017

27 січня о 07:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Волі м. Бердянськ, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить літня кухня загальною площею 77 кв. м.

О 08:05 рятувальники локалізували пожежу, а о 08:18 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення пожежі.

Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, порушення правил експлуатації газового обладнання, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.