Thursday, February 02, 2017
    .
    • .

Підготовка до весняного призову на строкову військову службу до Збройних Сил України у 2017 році

Деталі
лютого 01, 2017

В Україні з лютого 2017 року розпочалася підготовка до проведення весняного призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними медичної і районної призовної комісій, відбір найбільш підготовленої, придатної за станом здоров’я молоді та відправлення призовників до військових частин.
Усі юнаки 1990 – 1999 років народження, які мешкають, або зареєстровані на території Заводського району м.Запоріжжя викликаються до військового комісаріату для проходження медичної комісії і уточнення облікових даних починаючи з 01 лютого цього року, часи прийму щоденно з 08:00 до 17:00 годин, крім вихідних та святкових днів.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large51

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 