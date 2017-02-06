Відбір на військову службу за контрактом у Збройні Сили України

Деталі лютого 06, 2017

Шевченківським районним військовим комісаріатом м. Запоріжжя проводиться відбір громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом у Збройні Сили України.

Перевагами проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України є:

гарантоване грошове забезпечення, яке складає від 7 тис. грн., яке при участі в бойових діях збільшується від 2400 до 6000 грн.;

щорічно виплачується матеріальна допомога на соціально-побутові потреби, матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового утримання;

речове забезпечення;

соціальні гарантії – безкоштовна медична допомога військовослужбовцю та членам його сім’ї, право на санаторно-курортне лікування;

щорічна відпустка від 30 до 45 календарних днів зі збереженням грошового, матеріального забезпечення;

збереження за працівниками прийнятими на військову службу за контрактом посади і середнього заробітку;

пенсіонерам з числа військовослужбовців, які отримують пенсію у разі прийняття на військову службу за контрактом виплата пенсій не припиняється;

можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави;

можливість отримання первинного офіцерського звання;

вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років;

можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від служби тощо.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни України, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають встановленим вимогам проходження військової служби.

Мешканцям Шевченківського району за додатковою інформацією звертатись безпосередньо до Шевченківського районного військового комісаріату м. Запоріжжя за адресою вул. 8 Березня, 33 та за телефонами:

(061) 65-17-14, (061) 65-17-16, 066-994-00-97, (093)-825-89-42, (067)-18-34-675.