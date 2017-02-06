Monday, February 06, 2017
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Відбір на військову службу за контрактом у Збройні Сили України

Деталі
лютого 06, 2017

Шевченківським районним військовим комісаріатом м. Запоріжжя проводиться відбір громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом у Збройні Сили України.
Перевагами проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України є:
гарантоване грошове забезпечення, яке складає від 7 тис. грн., яке при участі в бойових діях збільшується від 2400 до 6000 грн.;
 щорічно виплачується матеріальна допомога на соціально-побутові потреби, матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового утримання;
речове забезпечення;
соціальні гарантії – безкоштовна медична допомога військовослужбовцю та членам його сім’ї, право на санаторно-курортне лікування;
щорічна відпустка від 30 до 45 календарних днів зі збереженням  грошового, матеріального забезпечення;
збереження за працівниками прийнятими на військову службу за контрактом посади і середнього заробітку;
пенсіонерам з числа військовослужбовців, які отримують пенсію у разі прийняття на військову службу за контрактом виплата пенсій не припиняється;
можливість отримання  безкоштовного житла за рахунок держави;
можливість отримання  первинного офіцерського звання;
вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років;
можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від служби тощо.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни України, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають встановленим вимогам проходження військової служби.
Мешканцям Шевченківського району за додатковою інформацією звертатись безпосередньо до Шевченківського районного військового комісаріату м. Запоріжжя за адресою вул. 8  Березня, 33 та за телефонами:
(061) 65-17-14, (061) 65-17-16,  066-994-00-97, (093)-825-89-42,  (067)-18-34-675.

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