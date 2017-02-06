Вогнеборці ліквідували пожежу у квартирі

Деталі лютого 06, 2017

3 лютого о 04:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул.Космічна, Комунарського району м. Запоріжжя, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі у кімнаті житлової квартири на площі 12 кв. м. Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло власника оселі без ознак життя.

О 04:50 рятувальники локалізували пожежу, а об 05:00 – повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 9 вогнеборців.