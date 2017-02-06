Monday, February 06, 2017
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Рятувальники ліквідували наслідки ДТП

Деталі
лютого 06, 2017

5 лютого о 12:30 на перехресті вул. Демократична та вул. Морфлотська м. Запоріжжя сталась дорожньо-транспортна пригода.
Автомобіль «Таврія» зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом БАЗ 2215 «Дельфін». Внаслідок ДТП загинув пасажир «Таврії» та травмовано 5 осіб, з яких в 5-у Міську лікарню госпіталізовано 4 людини (водій та 2 пасажира легкового автомобіля, 1 пасажир маршрутки), 1 пасажиру маршрутки надали медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування.
 Співробітники підрозділу ДСНС, за допомогою аварійно-рятувального обладнання, врятували двох пасажирів автомобіля «Таврія» та дістали тіло загиблого з понівеченої автівки.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

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