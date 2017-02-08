Юристи фіскальної служби Запорізької області виграли майже 93 відсотки судових спорів

Деталі лютого 08, 2017

У січні поточного року розглянуто 27 судових справ, де стороною виступали органи ДФС у Запорізькій області. За результатами засідань на користь ДФС судами винесено 25 рішень на суму 1,6 мільйона гривень, що складає 92,6 відсотка від кількості розглянутих справ та 89 відсотків – від суми.

Усього на розгляді в судах усіх інстанцій перебуває понад 2,5 тисячі справ, де однією зі сторін виступає фіскальна служба регіону. Загальна сума предметів спорів – майже 5,3 мільярда гривень. Як свідчить статистика, найбільше позиваються платники до ДФС – більш ніж 1,5 тисячі справ на суму 3,4 мільярда. Стосовно суб'єктів господарювання фахівці ДФС направили до суду близько тисячі матеріалів.

Натомість фіскальна служба виступає за досудове врегулювання спорів. Одним із таких механізмів є оскарження рішень органів ДФС, що регулює стаття 56 Податкового кодексу України.

Лише за перший місяць року надійшло 40 матеріалів щодо оскарження 52 податкових повідомлень-рішень, а також вимог про сплату боргу з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування та рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені з ЄСВ. Це на 14 скарг та на 28 рішень менше, ніж за січень минулого року.

На рівні ГУ ДФС області розглянуто 29 скарг на 36 рішень на суму 7,2 мільйона. На первинному рівні скасовано повністю або частково 12 податкових повідомлень-рішень та вимог на суму майже 4 мільйони гривень.

Головне управління ДФС у Запорізькій області