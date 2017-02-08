Wednesday, February 08, 2017
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Шановний В’ячеславе Володимировичу!

Деталі
лютого 08, 2017

Від імені Запорізької облдержадміністрації і від мене особисто прийміть найщиріші вітання з ювілеєм!
Ваші професійні та людські якості, невтомне прагнення досягти найвищих результатів задля добробуту України  здобули Вам авторитет та глибоку повагу серед колег, друзів, всіх, хто має честь  бути з Вами знайомим.  
Запоріжці й досі пам’ятають Ваші справи на посаді керівника області та щиро вдячні Вам за активну допомогу у вирішенні ряду регіональних проблем.
Завдяки Вашим найкращим якостям – працьовитості, високій професійності, організаторському таланту, державному підходу до справи, чуйності до людей – Ваші роки сповнені щедрим урожаєм добрих справ.
Від усього серця зичу Вам на довгі роки козацького здоров'я, родинного  щастя, злагоди, добра, наснаги для нових здобутків заради розквіту нашого краю і держави!

З повагою,
голова Запорізької облдержадміністрації
Костянтин Бриль

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