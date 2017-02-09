Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень 2017 року забезпечило відшкодування втрат на суму понад 10 млн гривень

Деталі лютого 09, 2017

Протягом січня 2017 року у межах наданих прав і повноважень Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 10,12 млн гривень.

За підсумками контрольних заходів керівниками місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийнято 2 управлінських рішення.

За матеріалами контрольних заходів правоохоронними органами розпочато 3 досудових розслідування, вручено 2 письмових повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До підприємств, установ та організацій під час ревізій, в яких виявлені порушення, у 5 випадках застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшено бюджетних призначень.

За допущені порушення 17 осіб притягнуто до адміністративної та 7 – до дисциплінарної відповідальності.

Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 10,25 млн гривень.

Прес-служба

Управління Східного офісу

Держаудитслужби в Запорізькій області