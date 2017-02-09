Thursday, February 09, 2017
    .
    • .

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень 2017 року забезпечило відшкодування втрат на суму понад 10 млн гривень

Деталі
лютого 09, 2017

Протягом січня 2017 року у межах наданих прав і повноважень Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 10,12 млн гривень.

За підсумками контрольних заходів керівниками місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийнято 2 управлінських рішення.
За матеріалами контрольних заходів правоохоронними органами розпочато 3 досудових розслідування, вручено 2 письмових повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
До підприємств, установ та організацій під час ревізій, в яких виявлені порушення, у 5 випадках застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшено бюджетних призначень.
За допущені порушення 17 осіб притягнуто до адміністративної та 7 – до дисциплінарної відповідальності.
Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 10,25 млн гривень.

 

Прес-служба
Управління Східного офісу
Держаудитслужби в Запорізькій області

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large52

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 