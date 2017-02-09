Рятувальники вивільнили зі снігового замету два автомобіля швидкої допомоги

Деталі лютого 09, 2017

8 лютого о 14:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Староукраїнка Гуляйпільського району в сніговому заметі застрягли два автомобіля швидкої медичної допомоги. Рятувальники за допомогою спецтехніки витягнули автомобілі на тверде покриття, після чого продовжили рух самостійно. Для надання допомоги від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.