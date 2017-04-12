Thursday, April 13, 2017
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Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області забезпечило відшкодування втрат на суму понад 24 млн гривень

Деталі
квітня 12, 2017

Протягом січня - березня 2017 року у межах наданих прав і повноважень Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових

та матеріальних ресурсів, на суму 24,68 млн гривень. За підсумками ревізій та перевірок керівниками місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийнято 14 управлінських рішень.

 


За матеріалами контрольних заходів правоохоронними органами розпочато 6 досудових розслідувань, вручено 8 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.


До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлено порушення, у 16 випадках застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань.


За допущені порушення 26 осіб притягнуто до адміністративної та 15 – до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.


Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 21,3 млн гривень.


За матеріалами прес-служби Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області

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