Володимир Буряк повідомив, що середній ремонт запорізьких доріг почнеться в червні

Деталі квітня 13, 2017

Місяць тому міський голова Володимир Буряк поставив завдання - пошкоджене асфальтове покриття на дорогах, відремонтованих минулого року, має бути відновлене до 9 квітня. Ремонти підрядники зобов'язані були виконати

за свій рахунок, без залучення бюджетних коштів. Міський голова також зажадав ліквідовувати ями на найбільш жвавих і аварійно небезпечних ділянках, не чекаючи початку середніх ремонтів. Це необхідно для зменшення аварійності та відвертання подальшого руйнування дорожнього покриття.



Результати цієї роботи були розглянуті в ході наради, яку провів міський голова Володимир Буряк. Також обговорювався плани ремонту доріг в Запоріжжі на 2017 рік.

Відмітимо, в ході інспекції запорізьких доріг було встановлено, що минулого року ремонти міських магістралей в цілому виконані якісно. Були зафіксовані окремі дефекти, які підрядники зобов'язалися усунути. У теж час ями, які з'явилися на міських дорогах після зими, у більшості були виявлені на ділянках, які ремонтувалися два-три роки тому, або раніше.



Начальник КП "ЭЛУАД" Дмитро Пархоменко повідомив, що на сьогодні дефекти на ділянках доріг, відремонтованих минулого року, усунені. Підрядники відзвітували про виконання поставленого завдання. У теж час ямковий ремонт міських магістралей триває. Відновлені близько шістнадцяти тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, всього до кінця травня планується відремонтувати "ямковим" ремонтом більше сорока тисяч квадратних метрів доріг.

- Сьогодні у нас йде ямковий ремонт, і тривають тендерні процедури для виконання середніх ремонтів міських доріг. Тендери організовані відповідно до законодавства і повинні завершитися в травні. Таким чином, вже в червні ми повинні приступити до середнього ремонту міських магістралей, - відмітив Володимир Буряк.



У 2017 році планується виконати середній ремонт більше 400 тисяч квадратних метрів міських доріг загального користування. Також в планах на цей рік ремонт тротуарів, внутрішньоквартальних доріг і доріг в приватному секторі. При цьому уперше за багато років в приватному секторі передбачено не лише відсипання доріг крихтою, але і укладання асфальту. В цілому в 2017 році планується відремонтувати в три рази більше доріг, ніж у минулому.