Просимо свідків ДТП допомогти у розслідуванні

Деталі квітня 18, 2017

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12017080210000354, за фактом ДТП, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.



Обставини події: 25 березня 2017 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин, водій автомобіля «Volvo FM 12», з напівпричепом «Kogel Spkh 24» здійснюючи рух на 280 км. +450м. автодорозі Харків-Сімферополь зі сторони м. Запоріжжя в напрямку м. Харкова, змінив напрямок руху вліво, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «Ssang Yong - Kyron», який рухався у зустрічному йому напрямку.



В наслідок вказаної дорожньо-транспортної водій автомобіля «Ssang Yong - Kyron», та пасажир даного автомобіля отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були доставлені до лікарні, де 04.04.2017 пасажир помер.



Прохання очевидців вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди звернутися до СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 726 (будівля ГУВС обл.), або за телефоном 239-24-70.