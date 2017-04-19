У Запорізькій області тривають пошуки тіла зниклого рибалки

Деталі квітня 19, 2017

16 квітня о 13:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Василівського райвідділу Національної поліції про подію на воді.

Як з’ясувалося в ході розслідування, близько опівночі в районі с. Скельки в акваторію Каховського водосховища на гумовому човні вийшли двоє чоловіків віком 19 та 29 років. На відстані 100 м від берега один із рибалок не втримався на плавзасобі та впав за борт. Після спроби забратися на човен, він вирвав запірний клапан, в результаті чого човен здувся та затонув. Один із чоловіків самостійно дістався до берега, а інший зник під водою.



На пошуки зниклого рибалки виїхала водолазна група Аварійно-рятувального загону спецпризначення м. Запоріжжя. Пошукова операція проводилася як по берегу, так і по дну водосховища. Загалом обстежено 45000 кв.м території. Через настання темної пори доби пошуки зниклого чоловіка припинені. Крім цього, сильна течія та погана видимість води заважають проводити пошукові роботи по дну водоймища, пошуки продовжуються по берегу.



Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 3 рятувальники.