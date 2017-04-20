Протидія митним правопорушенням дозволила залучити до бюджету 8,5 млн. гривень

Деталі квітня 20, 2017

Одним з пріоритетних напрямів роботи Запорізької митниці ДФС є протидія митним правопорушенням, виявлення та запобігання незаконним експортно-імпортним операціям на території Запорізької області.

З початку року запорізькі митники

зафіксували 93 факти порушення митного законодавства України на суму 8 мільйонів 514 тисяч гривень. Предмети правопорушень на суму 3,743 млн. грн. були вилучені.



Крім того, протягом січня-березня 2017 року Запорізькою митницею ДФС було розглянуто 42 справи про порушення митних правил, за результатом яких на порушників накладені штрафи на загальну суму 4,674 млн. грн.