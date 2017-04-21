На Запоріжжі митні платежі зросли до 1,7 мільярда

Деталі квітня 21, 2017

За I квартал 2017 року Запорізькою митницею ДФС до державного бюджету забезпечено понад 1 мільярд 699 мільйонів гривень – це майже на 518 мільйонів або на 43,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшу частину складають

митні платежі, що сплачуються при ввезенні та розмитненні товарів на митну територію України промисловими підприємствами для використання у виробничих процесах. Наразі цей показник складає 75,3%. Інші надходження з імпорту забезпечуються суб'єктами невиробничих галузей – майже 25%.



У розрізі товарних угрупувань близько половини загальної суми припадає на машини, устаткування та транспорт, паливно-енергетичні товари складають – 16%, метали та вироби з них – 13%, продовольчі товари та продукція сільського господарства – 12%, мінеральні продукти та товари хімічної промисловості – по 5%.

Нагадаємо, згідно із постановою Кабінету Міністрів України у 2017 році 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів спрямовуватимуться на заходи з розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

Запорізька митниця ДФС