Зайняття у запорізьких школах відновляться з 25 квітня

Деталі квітня 24, 2017

З вівторка, 25 квітня, відновляться зайняття у школах Запоріжжя. Таке рішення прийняв міський голова Володимир Буряк.



Міський голова Володимир Буряк підкреслив, що з відновленням навчання у понеділок вирішили не поспішати, адже здоров'я дітей завжди на першому місці. Зберігається загроза погіршення погодних умов, холодна погода. До вівторка приміщення шкіл повинні встигнути прогрітися до санітарних норм, щоб діти не займалися в холодних класах.