Запорізькі поліцейські повернули додому безвісти зниклого неповнолітнього

Деталі квітня 25, 2017

Менше доби знадобилось працівникам поліції, щоб розшукати 11-річного хлопчика, який зник в Олександрівському районі Запоріжжя. Стосовно неповнолітнього жодних кримінальних правопорушень вчинено не було. Хлопця правоохоронці передали батькам.



21 квітня о 00:27 годині до Олександрівського відділення Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області через «102» звернулась 39-річна мешканка Запоріжжя. Жінка розповіла, що близько 17:00 її 11-річний син пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.



За місцем мешкання хлопчика виїхала слідчо-оперативна група. Під час спілкування з правоохоронцями мати розповіла, що син пішов грати на вулицю. Мав із собою мобільний телефон, але зараз він вимкнений. Раніше домівку хлопець не залишав.



На розшук малолітнього було орієнтовано особовий склад відділів та відділень поліції, а також громадськість. Правоохоронцями відпрацьовувались місця масового скупчення молоді, залізничні вокзали та автобусні станції. З метою встановлення місцезнаходження розшукуваного поліцейські встановили дружні зв’язки неповнолітнього, опитали знайомих, провели моніторинг соціальних мереж.



Близько 12:30 працівники ювенальної превенції встановили місцезнаходження підлітка. Хлопець гуляв вулицями Запоріжжя.



Поліцейські повернули неповнолітнього батькам. Стосовно нього жодних кримінальних правопорушень вчинено не було.

За матеріалами відділу комунікації поліції Запорізької області