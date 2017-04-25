Під час розборки вибухонебезпечного предмету травмувався чоловік

Деталі квітня 25, 2017

24 квітня о 17:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася на території одного із приватних домоволодінь по вулиці Центральній в селі Новобогданівка Мелітопольського району.



Як з’ясувалося, 54-річний господар постійно збирав підозрілі предмети схожі на вибухонебезпечні. Потім він їх розпилював на своєму подвір’ї з метою здачі на металобрухт. В цей день чоловік черговий раз проводив за допомогою кутової шліфмашини розборку вибухонебезпечного предмету, який згодом вибухнув. В результаті чого, чоловік отримав відкриті переломи лівого стегна та лівого передпліччя та анафілактичний шок. Травмованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Мелітопольської міської лікарні.



За фактом відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, що напередодні 22 квітня двоє жителів смт Якимівка кинули вибухонебезпечний предмет в багаття, після чого стався вибух. В результаті, постраждали двоє чоловіків віком 23 та 19 років. Обоє травмованих знаходяться в центральній районній лікарні.



Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.



Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.