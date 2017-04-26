Wednesday, April 26, 2017
    .
    • .

Вогнеборці ліквідували пожежу у приватному будинку по вулиці Гоголя у м. Кам’янка-Дніпровська

Деталі
квітня 26, 2017

25 квітня о 21:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вул. Гоголя в м. К.Дніпровська.


Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить прибудова житлового будинку на площі26 кв. м.

 


О 21:41 вогнеборці локалізували загоряння, а о 22:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.


Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 рятувальника.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large61

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 