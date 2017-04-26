Вогнеборці ліквідували пожежу у приватному будинку по вулиці Гоголя у м. Кам’янка-Дніпровська

Деталі квітня 26, 2017

25 квітня о 21:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вул. Гоголя в м. К.Дніпровська.



Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить прибудова житлового будинку на площі26 кв. м.



О 21:41 вогнеборці локалізували загоряння, а о 22:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.



Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 рятувальника.