Wednesday, April 26, 2017
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У Вільнянському районі внаслідок пожежі загинула дитина

Деталі
квітня 26, 2017

26 квітня о 9:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у будинку по вулиці Степовій с. Козаківське Вільнянського району, сталася пожежа.


Прибувши на місце події рятувальники встановили, що у кімнаті житлового будинку горять меблі та домашні речі на загальній  площі 30 кв. м.

 


Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло дитини без ознак життя. Крім цього, внаслідок події постраждав чоловік. З опіками тіла 36-річного господаря госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до центральної районної лікарні.


Як з’ясувалося в ході розслідування, в будинку знаходився батько із сином. Трирічна дитина дивилася телевізор, а чоловік відпочивав і іншій кімнаті. Він прокинувся від сильного задимлення та почав шукати сина. Але вогонь вже встиг поширитися на значну площу, тому дитину врятувати не вдалося.


О 9:35 пожежу локалізували, а о 9:44 повністю ліквідували горіння, провівши розбір та проливку конструкцій


Ймовірно, через те, що в будинку знаходилась тільки одна працююча розетка, всі електроприлади були підключені до неї через саморобні переноски, в результаті чого сталося коротке замикання.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.


Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 4 вогнеборця.

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