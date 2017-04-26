В день 31-ї річниці катастрофи на ЧАЕС перший заступник голови облради наголосив на необхідності безпечного отримання енергоресурсів

Деталі квітня 26, 2017

Ліквідатори катастрофи на Чорнобильській АЕС, вдови і родичі загиблих від отриманого опромінення та небайдужі запоріжці зібрались сьогодні на Вознесенівському узвозі, щоб вшанувати пам'ять жертв чорнобильської катастрофи.



- За 31 рік, що минув з моменту найстрашнішого в історії людства вибуху на Чорнобильській атомній електростанції, виросло нове покоління українців. І ми розуміємо, що ставлення до атомної енергії повинно бути максимально відповідальним, адже питання безпеки атомної енергії залишається актуальним. Наші діди і батьки збудували потужну інфраструктуру атомної енергетики, яку ми повинні зберегти і модернізувати. Але наше глобальне завдання – створити систему безпечної енергетики. І те, що сьогодні на території Запорізької області збудовані і проектуються вітряні і сонячні електростанції – це великий крок вперед, - підкреслив під час мітингу-реквієму з нагоди 31-ої річниці аварії на ЧАЕС перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков.



Від імені голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака, всього депутатського корпусу він подякував героям Чорнобиля, які віддали свої життя заради мирного майбутнього, і побажав міцного здоров'я тим, хто став жертвою радіаційної аварії.



- Запорізька обласна рада надавала і надаватиме допомогу ветеранам - чорнобильцям на протезування і придбання необхідних медикаментів, - запевнив перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков і висловив велику подяку пожежникам, лікарям, водіям, інженерам та іншим спеціалістам, які віддали своє життя і своє здоров'я задля ліквідації наслідків аварії на 4-му блоці ЧАЕС.



Виступаючи перед учасниками мітингу, перший заступник Запорізького міського голови Сергій Мішок поінформував, що сьогодні, за традицією, на площі Маяковського в обласному центрі запущений Фонтан Життя і запевнив, що в цьому році на площі на Вознесенівському узвозі з'явиться довгоочікуваний пам'ятник героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.



Від імені запорізьких чорнобильців голова Запорізької міської громадської організації «Чорнобильці Запоріжжя» Павло Білан висловив подяку запорізькій обласній та міській владі за те, що результатом спільної роботи є вирішення соціальних проблем чорнобильців.



До місця, де буде встановлено пам’ятник на честь учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, керівники області, міста, районних адміністрацій, представники політичних партій і громадських організацій, жителі міста поклали квіти пошани. Від Запорізької обласної ради цю почесну місію виконали перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков і депутат Запорізької облради Роман Кузьменко.