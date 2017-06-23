Monday, June 26, 2017
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Від ліцензування продажу алкогольної та тютюнової продукції до місцевих бюджетів надійшло майже 15,5 мільйона

Деталі
червня 23, 2017

З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло майже 15,5 мільйона гривень плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими

виробами. Це на півмільйона більше, ніж торік та 285 тисяч – за очікувану суму на поточний рік.
Найбільшу кількість ліцензій, відповідно, плати за них забезпечили суб'єкти підприємництва м. Запоріжжя – майже 8,8 мільйона, що на 81 тисячу перевищує показник минулого року, м. Бердянськ та району – близько 2 мільйонів, що на 120 тисяч більше, ніж за п'ять місяців 2016 року, м. Мелітополь та району – 1,7 мільйона (+135 тисяч до минулорічного рівня), м. Енергодар – 640 тисяч (+48 тисяч), по 360 тисяч спрямували продавці підакцизних товарів Василівського та Токмацького районів.
На даний час органами ДФС Запорізької області видано близько 5 тисяч ліцензій, що дають право торгувати алкоголем та тютюном. Інформація про кількість виданих документів постійно оновлюється на сайті фіскальної служби регіону: http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Фахівці фіскальної служби області регулярно проводять перевірки суб'єктів господарювання щодо виконання вимог законодавства, яке регулює обіг у роздрібній і оптовій торгівельній мережі підакцизної продукції, у тому числі, наявність ліцензій, дотримання законодавчо встановлених цін на алкогольні напої і тютюнові вироби тощо.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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