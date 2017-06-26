Ринок праці Запорізької області

Деталі червня 26, 2017

Станом на 23 червня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 17,8 тис. осіб, з них 12,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій

станом на 23 червня 2017 року – 1014 одиниць (у м. Запоріжжі – 583 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 18 безробітних особи (у м. Запоріжжі – 8 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 149 громадян. З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 127 осіб. Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.