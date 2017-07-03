На Запоріжжі відзначили кращих слідчих

Деталі липня 03, 2017

1 липня у Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області відзначили День працівника слідчих органів.

«Кожного дня слідчі приймають важливі рішення - як для громадян, що звернулись по допомогу, так і для зловмисників, і для оперативних працівників підрозділів. Саме ці рішення, їх неупередженість та законність, впливають і на вашу долю. Служіть народові України, дотримуйтесь нормативно правових документів та відповідайте за кожне прийняте вами рішення. Щастя, здоров’я, мирного неба та домашнього тепла» - зазначив очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

З привітаннями та теплими словами до слідчих звернулись заступник начальника – начальник слідчого управління Степан Довгунь та керівники апарату управління.

Керівник запорізької поліції нагородив державними та відомчими відзнаками працівників слідчих підрозділів територіальних відділів та відділень поліції Запоріжжя та області.

Троє слідчих отримали подяки та грамоти від МВС України. 14 слідчим було присвоєно чергове спеціальне звання.

5 працівників відзначила медалями «За розвиток Запорізького краю» міська адміністрація, та 12 співробітників слідчих підрозділів за вагомий внесок у встановленні правової держави, ініціативу, наполегливість та високий

професіоналізм, отримали грамоти від обласної та міської адміністрації Запоріжжя та області.

Відділ комунікації поліції Запорізької області