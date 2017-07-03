До нового Реєстру неприбуткових організацій включено 7 тисяч суб'єктів

Деталі липня 03, 2017

Станом на 1 липня 2017 року у Запорізькій області 7 тисяч неприбуткових організацій увійшли до нового Реєстру. Вони привели свої установчі документи у відповідність до норм статті 134 Податкового кодексу України та вчасно подали їхні копії до контролюючих та реєстраційних органів.

Переважна частина "неприбутківців" – це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, гаражні, садівничі та інші товариства, а також релігійні організації. Їм присвоєно ознаки неприбутковості.

Крім того, із переліку виключено 400 установ та організацій, які за власним бажанням припинили свою діяльність або були ліквідовані.

Нагадаємо, законодавством було подовжено термін перереєстрації неприбуткових установ та організацій на півроку – до 1 липня, а релігійним громадам – до кінця 2017 року. Ті суб'єкти, які не включено до Реєстру, вважаються платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

Щодо новостворених організацій, то їм надаватимуться ознаки неприбутковості після державної реєстрації та надання до контролюючого органу протягом 10 календарних днів реєстраційної зави щодо включення до Реєстру установ та організацій.

Дані Реєстру можна переглянути в Електронному кабінеті платника, який працює на веб-порталі ДФС України https://cabinet.sfs.gov.ua.

Головне управління ДФС у Запорізькій області