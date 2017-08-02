Юліана Козаченко: «Надходження від запорізьких підприємців-аграріїв зросли на 32 мільйони»

Деталі серпня 02, 2017

Запорізькі підприємці, які працюють у сільському господарстві за спрощеною системою оподаткування, сплатили з початку року 86 мільйонів гривень єдиного

податку. Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 32,5 мільйона або на 61 відсоток.

Найбільші сумі забезпечені від аграріїв Гуляйпільського району – майже 6 мільйонів, по 5,9 мільйона перераховано у Мелітопольському та Бердянському районах, 5,5 мільйона – у Оріхівському районі, пологівські та приазовські сільгоспвиробники спрямували по 5,2 мільйона, на решті територіях надходження склали, у середньому, по 3,7 мільйона.

Усього до кінця року підприємці-єдинники задекларували до сплати 333 мільйони, що на 88 мільйонів більше, ніж за 2016 рік. Зростанню нарахувань сприяли декілька чинників: підвищення ставок, застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, реєстрація нових платників та заходи з детінізації у агросекторі.

На сьогодні єдиний податок сплачують майже 2,1 тисячі представників четвертої групи спрощеної системи оподаткування, які обробляють 1 мільйон 158 тисяч га землі.

Головне управління ДФС у Запорізькій області