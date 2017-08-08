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Запорізькі митники викрили порушень на понад 25 мільйонів

Деталі
серпня 08, 2017

Кількість фактів недотримання митного законодавства на Запоріжжі порівняно з минулим роком зросла. За сім місяців у ході проведення аналітично-пошукових заходів співробітники Запорізької

митниці ДФС виявили 258 порушень митних правил, що на 25 більше, ніж торік. Стосовно громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності заведені справи на суму майже 25,3 мільйона гривень.
У 49 випадках предмети правопорушення на суму 7,5 мільйона були вилучені. Минулого року таких справ було вдвічі менше із загальною вартістю конфіскованого понад мільйон.
Крім того, за січень-липень Запорізькою митницею розглянуто 140 матеріалів, за результатами яких на порушників накладені штрафи на суму 16,4 мільйона. Це на 73 справи та на 10,8 мільйона перевищує показники 2016 року.
Судовими органами винесені постанови у 45 справах (у 2016 році – 16) про конфіскацію товарно-матеріальних цінностей на суму 2,2 мільйона (2016 року – на 310 тисяч). Сума нарахованих штрафних санкцій склала 654 тисячі, що на чверть мільйона більше за минулорічний період.

 

Запорізька митниця ДФС

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