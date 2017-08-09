Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Кабінет Міністрів України постановою від 04.07.2017 № 479 (далі – постанова № 479) затвердив зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Списки № 1 і № 2).
Відповідно до зазначеної постанови до Списку № 1 внесено:
працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва:
на гірничих роботах;
на роботах з підготовки руд, збагачення, окускування (агломерації, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин;
в чорній металургії;
у виробництві коксопродуктів;
у виробництві кольорових металів;
в хімічному виробництві;
на переробленні нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю;
а також:
електродників, машиністів розливних машин на виробництві сталі та феросплавів, підготовці сумішей та ремонті металургійних печей в чорній металургії;
працівників, зайнятих на роботах в зоні відчуження, сумарна щільність забруднення території якої радіонуклідами становить 100 кБк/м² і більше;
паяльщиків, зайнятих паянням виробів припоями, що містять свинець, а також припоями, що містять шкідливі речовини 1-го або 2-го класу небезпеки чи канцерогени;
працівників, зайнятих на видобуванні та збагаченні уранової руди.
До Списку № 2 внесено:
працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва:
на гірничих роботах;
на роботах з підготовки руд, збагачення, окускування (агломерації, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин;
в чорній металургії;
у виробництві коксопродуктів та вуглепідготовці;
у виробництві вогнетривів;
у виробництві метизів;
у виробництві генераторного газу і одержання газів у процесі металургійного виробництва;
у виробництві кольорових металів;
в хімічному виробництві;
на бурінні, видобуванні та переробленні нафти, газу та газового конденсату, перероблення вугілля та сланцю;
в обробленні металу;
а також:
вивантажувачів на відвалах на роботах з підготовки руд, збагачення, окускування (агломерації, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин;
робітників, зайнятих на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками в галузі зв’язку;
робітників складів та баз зберігання і постачання пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайнятих навантаженням, розвантаженням і складуванням пестицидів;
працівників, зайнятих на видобуванні та збагаченні уранової руди 50 і більше відсотків робочого часу.
Водночас зі Списку № 1 виключено:
рентгенолаборантів, зайнятих у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок) в охороні здоров’я.
Зі Списку № 2 виключено:
працівників підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, зайнятих у виробництвах:
кінофотоплівки;
фотопаперу, фотопластинок і радіошкал;
фотографічної та технічної желатини;
дубльованих матеріалів;
на роботах з ремонту, профілактики та обслуговування технологічного устаткування у виробництвах кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок і радіошкал;
а також:
заливальників компаундами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки, на виробництві і ремонті електричних машин і апаратури;
паяльщиків радіодеталей, зайнятих паянням перемичок до виводів селенових випрямлячів на виробництві селенових та купроксних випрямлячів;
працівників, що зайняті на видобуванні азбесту;
випалювачів вапна на виробництві вапна (доломіту) та силікатної цегли;
оброблювачів хутряних шкурок, зайнятих розбиванням шкурок, оброблюванням хутра урзольного і анілінового фарбування та намазуванням хутряних шкурок люстровальним розчином на шкіряному та хутровому виробництвах, первинному обробленні шкіряно-хутряної сировини;
малярів на підземних роботах з будівництва і ремонту метрополітенів, підземних споруд (крім професій робітників, зазначених у Списку № 1);
працівників, зайнятих ремонтом, профілактикою та обслуговуванням контрольно-вимірювальних приладів на виробництві штучних або синтетичних волокон;
бакелітників (просочувальників), зайнятих на просочуванні деталей і виробів сумішами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
вальцювальників гумових сумішей, зайнятих виготовленням та ремонтом м’яких баків і на шиноремонтних підприємствах;
електромонтерів з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайнятих спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;
машиністів компресорних установок, зайнятих під час роботи із шкідливими речовинами не нижче 3 класу небезпеки;
склеювачів-фарбувальників окулярних оправ із пластмас.
Звертаємо увагу, що постанова № 479 набуде чинності з 01.01.2018 року.
Начальник відділу експертизи
умов праці Головного управління
Держпраці у Запорізькій області
Олена Діліон
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