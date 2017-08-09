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Владислав Марченко зустрівся з представниками ОБСЄ

Деталі
серпня 09, 2017

До Запоріжжя завітала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.
Восьмого серпня відбулася офіційна зустріч керівника «Самопомочі» Владислава

Марченко з представниками ОБСЄ.
Метою візиту Спеціальної моніторингової місії стало вивчення внутрішньополітичної ситуації в Запорізькій області.
ОБСЄ мало на меті перевірити, чи наявна в регіоні загроза сепаратизму та створення так званої “ЗНР”, про що губернатор Запорізької області Костянтин Бриль робив заяви на останньому пленарному засіданні обласної ради.
“Мав дружню зустріч з представниками ОБСЄ на тему “ЗНР”, сепаратизму та іншої ахінеї від губернатора.
Відгуки останньої сесії Запорізької обласної ради не змусили себе довго чекати. Дуже відверто та максимально детально обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Запорізькій області та в Україні в цілому”,- коментує Марченко.
“Також обговорили окупацію, мінські угоди та “блокаду на крові”. В ОБСЄ обіцяли надану мною, як заступником голови Запорізької обласної ради, інформацію донести до Європейської та Західної спільноти”,- зазначає керівник Запорізької обласної організації політичної партії «Самопоміч», заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко.
Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM -ред.) – це неозброєна цивільна місія, яка діє у всіх регіонах України.
Основні завдання – неупереджено й об’єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. СММ почала свою роботу у 2014 році на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

 

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