Wednesday, August 09, 2017
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На обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало маже 17 тисяч безробітних

Деталі
серпня 09, 2017

Протягом січня-липня 2017 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 47,4 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на

12,3% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2017 року 16,4 тис. безробітних знайшли роботу, з них 443 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 36 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 5 громадян, старших від 45 років та з числа ВПО та АТО, які отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації; 6,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 8,1 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 серпня 2017 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 16,9 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 серпня 2017 року становила 1356 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – водії, продавці, кухарі, слюсарі-ремонтники,  електромонтери, молодші медсестри, токарі, кухарі та інші представники робочих професій. Також мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації – бухгалтери з відповідним досвідом роботи та спеціалісти державної служби.

 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-37

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