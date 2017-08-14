Ринок праці Запорізької області

Деталі серпня 14, 2017

Станом на 11 серпня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,8 тис. осіб, з них 12,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.





Кількість актуальних вакансій станом на 11 серпня 2017 року – 1235 одиниць (у м. Запоріжжі – 807 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 144 громадянина.

З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 77 осіб.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.