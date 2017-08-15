За неподання звітності про контрольовані операції запорізьким підприємствам донараховано 1,4 мільйона

Деталі серпня 15, 2017

Співробітники фіскальної служби у поточному році провели дві позапланові перевірки за неподання звітів про контрольовані операції. У результаті виявлених порушень було додатково

донараховано 1,4 мільйона гривень.

Аудитори встановили, що після закінчення граничного строку сплати фінансових санкцій за раніше накладеними штрафами платники так і не направили до органів ДФС відповідну звітність, як це передбачено податковим законодавством.

У такому випадку після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати фінансових санкцій, накладається штраф, який становить 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції. Така ж сума штрафу передбачається і при неповному відображенні здійснених контрольованих операцій.

Минулого року було проведено 7 перевірок платників щодо неподання або несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, сума донараховних штрафів склала 2,6 мільйона гривень, з яких вже сплачено 1,2 мільйона.

Фахівці служби проводять постійний моніторинг звітності платників податку на прибуток з метою визначення кола платників, чиї операції підпадають під визначення контрольованих. В результаті аналізу звітності з трансфертного ціноутворення співробітники ДФС виявили ризики заниження податкових зобов'язань у контрольованих операціях у 6 суб'єктів господарювання. Стосовно двох вже розпочаті позапланові документальні перевірки.

Зазначимо, статтею 120.3 Податкового кодексу України передбачено відповідальність платників податку на прибуток за несвоєчасне або неподання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення. При цьому штрафні санкції чітко розмежовані, що дає можливість уникнути їх "подвійного" застосування.

Звертаємо увагу на те, що цією ж нормою визначено, що сплата фінансових санкцій не звільняє платника від обов'язкового подання звіту та документації.

Головне управління ДФС у Запорізькій області