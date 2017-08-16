6,5 тисяч безробітних проходили навчання за направленням служби зайнятості

Деталі серпня 16, 2017

Відповідно до чинного законодавства зареєстровані безробітні можуть скористатися такою послугою служби зайнятості, як професійна підготовка, перепідготовка

та підвищення кваліфікації за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на замовлення роботодавців або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності.

Заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко розповідає: « - За роки існування державної служби зайнятості майже 170 тисяч зареєстрованих безробітних Запорізької області проходили професійне навчання. Дорослі люди здобували першу професію, оволодівали новою, підвищували кваліфікацію за сотнями напрямків, професій (спеціальностей), на які був попит на ринку праці в різних галузях економіки: металургії, машинобудуванні, будівництві, сільському господарстві, в сфері транспорту, торгівлі та послуг тощо. За сім місяців 2017 року до професійного навчання залучено 6523 зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування після закінчення навчання склав 96,2 % (середній показник по Україні – 92,1%)».

Підготовка та перепідготовка безробітних у цьому році організовувалася за 23 професіями. Найбільше безробітних навчалися за такими професіями: «електрогазозварник», «контролер водопровідного господарства», «кухар», «манікюрник», «перукар», «продавець продовольчих та непродовольчих товарів», «слюсар-ремонтник», «складальник взуття», «складальник верху взуття», «токар», «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «швачка».

Соціальними партнерами в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних є не тільки професійно-технічні та вищі навчальні заклади, а також підприємства, організації, установи, які мають ліцензії на проведення освітньої діяльності, а також безпосередньо роботодавці – замовники кадрів, які готові здійснювати неформальне навчання (та/або стажування) безробітних перед працевлаштуванням. Навчання у роботодавців не вимагає наявності в них ліцензій і проходження відбору.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)239-80-83