Monday, August 21, 2017
    .
    • .

Запорізькі імпортери підакцизної продукції перерахували до бюджету майже 13 мільйонів

Деталі
серпня 21, 2017

У січні-липні 2017 року до державного бюджету надійшло 12,8 мільйона гривень з ввезених в Україну підакцизних товарів. Це вдвічі більше ніж прогнозувалося. Порівняно з минулорічними

показниками у поточному році надходження від імпортерів зросли у 2,7 рази. Передусім, це зумовлено збільшенням як поставок алкогольних напоїв, так і підвищенням ставок акцизного податку.
Зокрема, у липні до держбюджету перераховано 1,7 мільйона, додатково до казни спрямовано 2,7 відсотка від запланованої суми.
Станом на 1 серпня у Запорізькій області продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюють понад 3,3 тисячі суб'єктів господарювання.
Нагадаємо, податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації. Суми податку платники визначають самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок. Податок обчислюється у національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України у день митного декларування.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області   

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large78

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 