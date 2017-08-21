Запорізькі імпортери підакцизної продукції перерахували до бюджету майже 13 мільйонів

Деталі серпня 21, 2017

У січні-липні 2017 року до державного бюджету надійшло 12,8 мільйона гривень з ввезених в Україну підакцизних товарів. Це вдвічі більше ніж прогнозувалося. Порівняно з минулорічними

показниками у поточному році надходження від імпортерів зросли у 2,7 рази. Передусім, це зумовлено збільшенням як поставок алкогольних напоїв, так і підвищенням ставок акцизного податку.

Зокрема, у липні до держбюджету перераховано 1,7 мільйона, додатково до казни спрямовано 2,7 відсотка від запланованої суми.

Станом на 1 серпня у Запорізькій області продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюють понад 3,3 тисячі суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації. Суми податку платники визначають самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок. Податок обчислюється у національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України у день митного декларування.

Головне управління ДФС у Запорізькій області