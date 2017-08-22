Поліція інформує: результати роботи за 7 місяців 2017 року

Деталі серпня 22, 2017

Вперше за декілька років на території Запорізької області підрозділам поліції Запорізької області вдалось стабілізувати криміногенну ситуацію та зменшити рівень злочинності в регіоні.

Порівнюючи кількість скоєних злочинів з аналогічним періодом минулого року зазначимо, що їх кількість зменшилась на 23,3%. Так, якщо за сім місяців минулого року зареєстровано 29,8 тис злочинів, то в цьому році – 22,8 тис.

Кількість тяжких тілесних ушкоджень скоротилась на 58%, розбоїв - на 42,1%, грабежів - на 42,8%, крадіжок - на 16,5%, шахрайств - на 47%, хуліганств - на 44,6%, незаконних заволодінь автотранспортом - на 50,4%.

У порівнянні з минулим роком на 4,7% збільшився рівень розкриття злочинів, що складає 30,2% від загальної кількості зареєстрованих.

Істотно зросла кількість розкритих тяжких і особливо тяжких злочинів. З 61 зареєстрованого умисного вбивства на сьогоднішній день розкрито 56, що становить 91,8%.

Як приклад, 13 червня копітка робота Управління карного розшуку та поліцейських Оріхівського відділення поліції дозволила вийти на слід і затримати підозрюваного. 27-річний зловмисник вбив жінку та кинув її тіло в лісосмузі. Також 26 липня співробітники карного розшуку ГУНП оперативно затримали раніше засудженого чоловіка, який по проспекту Моторобудівників у місті Запоріжжі скоїв особливо тяжкий злочин. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин він завдав смертельних ножових поранень одному з опонентів та тяжко поранив іншого.

Постійна увага приділяється розкриттю вбивств, скоєних у минулі роки. За звітний період розкрито 7 таких злочинів. Наприклад, умисне вбивство неповнолітньої у Шевченківському районі 2015 року. Зловмисниця на ґрунті тривалих неприязних відносин задушила потерпілу, скориставшись її безпорадним станом.

Сто відсотків зареєстрованих тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками розкрито (у минулому – 86,4%). Також розкрито 100% тяжких тілесних ушкоджень.

Є позитивні напрацювання з протидії організованим формам злочинності. Закінчено кримінальні провадження відносно 5 організованих злочинних груп, у тому числі 2 з корумпованими зв’язками та 2 банди, до складу яких входило 17 осіб. Зловмисниками скоєно 58 кримінальних правопорушень, з них 57 – тяжких та особливо тяжких (в порівнянні за 7 місяців 2016 – 1 організована злочинна група, до складу якої входило 3 особи).

30 червня направлено до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно організованого злочинного угрупування з ознаками бандитизму, учасники якого причетні до вчинення ряду тяжких злочинів на території Запорізької та Дніпропетровської областей упродовж 2016 року.

Також 30 червня спільними зусиллями правоохоронних органів та суду області лідеру та членам групи, які у Василівському районі займались вимаганнями, змінено запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою.

З початку поточного року ліквідовано злочинні групи таких кримінальних авторитетів, як «Туча» та «Марик». Також за гратами перебуває і авторитет Григора.

А 12 липня поліцейські під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України припинили діяльність міжрегіональної злочинної організації, які протягом 2013-2017 років вчинили понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники шляхом втручання у роботу закритих комп'ютерних мереж ваг головних бюджетоутворюючих підприємств держави, підробляли інформацію щодо фактичної ваги металобрухту і легалізували різницю коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинили матеріальні збитки в особливо великих розмірах цим комбінатам.

Наразі, розслідується ще 3 провадження з перспективою повідомлення про підозру у складі організованої злочинної групи.

Окрім цього, зазначимо, що минулого року було розкрито 44,4% від загальної кількості зареєстрованих розбоїв, тоді як в поточному році процент розкриття склав 76,8%.

Знешкоджено дві злочинні групи, які вчинили ряд розбійних нападів на території м. Енергодар і Кам’янсько-Дніпровського району (5 осіб, 7 злочинів) та на підприємців, які надають послуги з обміну валют в обласному центрі (3 особи, 2 розбої).

15 квітня співробітники карного розшуку ГУНП в Запорізькій області спільно зі спецпідрозділом поліції припинили діяльність організованої злочинної групи у складі трьох осіб. Зловмисники з 2015 року спеціалізувалася на розбійних нападах на приватних підприємців.

Щодо розкриття поліцейськими незаконних заволодінь транспортними засобами: минулого року розкрито 19,4% від загальної кількості зареєстрованих угонів, тоді як в поточному році процент розкриття склав 39,7%. Крім цього, в поточному році законним власникам повернуто 87 транспортних засобів. Викрито 8 груп викрадачів автотранспорту.

Прикладом, 18 травня працівники управління карного розшуку ГУНП затримали учасників міжрегіональної злочинної групи у складі двох чоловіків та двох жінок, які займались на території області угонами. А в червні працівниками карного розшуку Дніпровського відділу поліції затримано злодія, на рахунку якого принаймні три незаконних заволодіння автотранспортом та ряд крадіжок з гаражів.

За сім місяців 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнуто значного покращення ситуації з крадіжками всіх форм власності.

Запорізькими поліцейськими за звітний період розкрито 32,5% крадіжок з квартир. Затримано 12 груп квартирних крадіїв та 6 осіб, на рахунку яких від 3 до 10 квартирних крадіжок.

Наприклад, у лютому в м. Мелітополь на «гарячому» під час скоєння квартирної крадіжки затримано громадянина, який причетний до скоєння 10 аналогічних злочинів. У квітні у Заводському районі м. Запоріжжя затримано 2-х осіб за скоєння 4 квартирних крадіжок, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні ще 10 таких злочинів.

15 травня 2017 року працівники управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області затримали злочинну групу у складі чотирьох осіб. Зловмисники, діючи під виглядом продажу продуктів харчування, потрапляли до помешкань громадян, як правило людей похилого віку. Пропонуючи їм дешеві продукти, відволікали увагу господарів та скоювали крадіжки грошей та цінностей. Встановлено, що протягом 2014-2017 років цією групою скоєно понад сто крадіжок на території Полтавської, Кіровоградської та Запорізької областей. 20 червня співробітники сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції затримали чоловіка, який скоїв понад 70 квартирних крадіжок на території міста. Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою. А у липні затримано 3-х мешканців м. Маріуполь, якими вчинено 5 пограбувань в Запорізькій області, перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території інших областей.

Не залишаємо поза увагою і діяльність незаконних пунктів прийому металобрухту. Працівниками поліції відпрацьовано 279 місць прийому металобрухту, за результатами розпочато 128 кримінальних проваджень за фактами порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом (2016 - 84), складено 13 адміністративних протоколів.

Крім припинення роботи незаконних пунктів прийому металобрухту, активізували роботу з викриття осіб, які спеціалізуються на крадіжках металу. Протягом року повідомлено про підозру 334 таким крадіям та затримано 3 групи, які скоювали крадіжки кабелів зв’язку та телекомунікацій. Наприклад, в червні працівники Дніпровського відділу поліції затримали групу «серійних» крадіїв дротів комунікацій. А 21 червня дільничний офіцер поліції Якиміського відділення поліції неподалік села Червоне затримав місцевого жителя 1989 року народження, який з траншеї вирубував кабель. На даний час вже встановлена причетність чоловіка до 10 крадіжок телефонного кабелю, що належить ПАТ «Укртелеком».

Є напрацювання у напрямку протидії торгівлі людьми. 16 травня у ході спецоперації співробітники ГУНП спільно з прокуратурою області затримали подружжя з Києва, які продали власну новонароджену доньку за сім тисяч доларів у Запоріжжі. 18 травня суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. А 31 липня у Запоріжжі під час слідчо-оперативних заходів оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали подружжя, яке намагалося продати 2-річного сина. Їм також суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Не знижуємо наступальність з протидії незаконному обігу зброї. У поточному році викрито 216 таких кримінальних правопорушень (2016 – 208), при чому 75% з них вже розкрито. Під час реалізації вилучено цілий арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів - 262 одиниці проти 93 торік (серед них: 1 переносний зенітно-ракетний комплекс, 157 гранатометів та 213 боєприпасів до них, 451 одиниця підривачів, зарядів вибухових речовин і детонаторів, 257 гранат, 8 автоматів, 78 пістолетів, 3 пістолета-кулемета, більше 17,8 кг вибухової речовини та 35,5 тисяч набоїв).

Викрито 3 злочинні групи причетні до незаконного обігу зброї.

Як приклад, у червні знешкоджено злочинну групу, яка займалась придбанням, зберіганням, збутом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв. Встановлено, що зброя надходила із зони АТО. Проведено 5 оперативних закупок РПГ-18, гранат та іншого озброєння на загальну суму 42 тис. грн. А 18 липня співробітники Слідчого управління, карного розшуку, спецпідрозділу «КОРД» ГУНП в Запорізькій області провели обшук у двоповерховому гаражі, розташованому в Вознесенівському районі Запоріжжя. Правоохоронці виявили справжній цех по виготовленню набоїв до нарізної зброї.

Підвищено ефективність роботи з протидії наркозлочинності. На 55% збільшилась кількість задокументованих збутів наркотичних речовин (з 97 до 150), припинено діяльність 18 наркопритонів та 2 нарколабораторій, тобто акцент робимо саме на викритті наркозбувальників, місць виготовлення та вживання наркотиків.

Задокументовано 4 факти збуту через мережу Інтернет підконтрольних лікарських засобів «Акатар», «Ефіна» та наркотичного засобу «метадон». 100 наркозбутів розкрито, припинено діяльність 71 наркозбувальника, у них вилучено грошових коштів та майна на суму близько 440 тисяч гривень (торік – 0) та накладено арешт на майно на загальну суму майже на 1 млн. грн. (торік – 0).

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів та серії санкціонованих обшуків нами вилучено рекордну за останні роки партію наркотичних засобів та психотропних речовин – 3 кг кокаїну, 15 гр. героїну, більше 145 гр. «метадону», 861 таблетку «екстазі», близько 510 гр. гашишу, на загальну суму понад 20 млн. грн. Установлено все коло осіб, причетних до протизаконної діяльності, ключову фігуру наркокартеля – «кримінального авторитета» на прізвисько «Чех» заарештовано. На сьогодні провадження розглядається судом.

Із незаконного обігу в цілому вилучено близько 155 кг наркотичних засобів, з них близько 4 кг – «важкі» наркотики. Загальна сума вилученого складає близько 60 млн. грн. (2016 – 40 млн. грн.).

Задокументовано 92 факти незаконного посіву нарковмісних рослин, з незаконного обігу вилучено понад 19 тисяч (19254) кущів відбірного роду коноплі та 2,6 тисячі кущів снодійного маку.

Маємо позитивні напрацювання у сфері захисту економіки. У сфері службової діяльності викрито 234 злочини, що на 99 більше ніж у минулому році, з яких 78 розкрито. 88 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, з них 25 – за отримання неправомірної вигоди.

З початку року «на гарячому» затримано посадовців за 18 фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди (7 міс. 2016 – 13).

У червні на «гарячому» під час отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 240 тис. грн. затримано начальника відділу агропромислового розвитку Токмацької районної державної адміністрації, який вимагав неправомірну вигоду у розмірі 18,4 тис. доларів за вирішення питання щодо надання дозволу на отримання в оренду земельної ділянки площею 46 га на території району. Хабарнику обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 128 тис. грн.

До суду направлено обвинувальні акти по 250 злочинах, з них 36 з ознаками кримінальної корупції (2016 – 7).

Припинено діяльність 3 організованих злочинних груп, що діяли у сфері економіки (2016 – 1 ОЗГ), 2 з них з корумпованими зв’язками. Документується діяльність ще однієї ОЗГ, члени якої причетні до розкрадання державного майна на суму понад 8 млн. грн.

У лютому закінчено та направлено до суду кримінальне провадження відносно організованої злочинної групи у складі 4 осіб, учасники якої на чолі з головою однієї з селищних рад протягом 2013-2015 років незаконно привласнили кошти місцевого бюджету на загальну суму понад 1 млн. грн.

У поточному році задокументовано 151 адміністративне корупційне правопорушення, що в шість разів більше, ніж торік (2016 – 25). Серед осіб, відносно яких складено адміністративні протоколи: 2 заступники голови Запорізької обласної ради, 4 – голови та керівники відділів райдержадміністрацій, 13 – голів та заступників рад, 47 депутатів різних рівнів та 11 керівників комунальних закладів, установ та підприємств.

Не знижуємо наступальність з викриття та припинення незаконної діяльності закладів, що надають послуги у сфері грального бізнесу.

З початку року розпочато та розслідується 15 кримінальних проваджень за такими фактами. Ліквідовано 78 гральних закладів (м. Запоріжжя – 52, м. Мелітополь – 14, м. Енергодар – 5, м. Дніпрорудний та м. Василівка – по 3), проведено 121 обшук, у ході яких вилучено 965 одиниць грального обладнання на загальну суму близько 3 млн. грн.

Також зазначимо, що правоохоронцями забезпечена щомісячна позитивна динаміка розслідування кримінальних правопорушень, спрямування обвинувальних актів і проваджень до суду. З початку року оголошено про підозру по 6891 кримінальному правопорушенню. За звітний період суттєво активізовано роботу із затримання зловмисників в порядку ст.208 КПК України. Це 462 особи, що значно більше, ніж в минулому році (303). Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано відносно 611 підозрюваних, в той час, як за аналогічний період минулого року - 526.

Відділ комунікації поліції Запорізької області