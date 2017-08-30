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На реалізацію екологічних програм запорізькі підприємства направили 117 мільйонів гривень

Деталі
серпня 30, 2017

З початку року суб'єкти господарювання Запорізької області сплатили 117,6 мільйона гривень екологічного податку (без врахування показників великих підприємств, які обліковуються

в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). У порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 98,5 мільйона.
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, 80 відсотків із загальної суми отримали місцеві бюджети – понад 94 мільйони, що на 18,7 мільйона більше, ніж очікувалося. До держбюджету надійшло 23,5 мільйона, що перевищило прогнози на 4,7 мільйона.
– Програми з поліпшення екології реалізуються за безпосередньої участі суб'єктів, які забруднюють навколишнє середовище. Адже згідно з бюджетним розподілом більша частина надходжень "екоподатку" акумулюється у бюджетах громад. Сьогодні в Запорізькому регіоні його сплачують понад 2,5 тисячі підприємств, які під час своєї діяльності здійснюють викиди в атмосферу, водні об'єкти, а також утворюють та розміщують радіоактивні відходи, – зазначила Юліана Козаченко.
Питому вагу доходів місцевих скарбниць формують платники Енергодарської ОДПІ, які забезпечили понад 76 мільйонів, а також Вільнянської – 8,8 мільйона, Запорізької – 4,4 мільйона та Мелітопольської ОДПІ – майже 1,5 мільйона.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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