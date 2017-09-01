Юліана Козаченко: "Віддаючи перевагу електронній звітності, запорізькі підприємці економлять власні ресурси та час"

Деталі вересня 01, 2017

Переважна більшість запорізьких платників податків взаємодіють з органами фіскальної служби за допомогою мережі Інтернет. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, на сьогодні показник електронної звітності в регіоні зріс до 76 відсотків. Це на 40 відсотків перевищує минулорічні дані.

Усього з початку року органи ДФС прийняли від суб'єктів підприємництва майже 119 тисяч звітів, понад 90 тисяч з яких направлено електронною поштою.

– Дистанційна взаємодія бізнесу та контролюючих органів, перш за все, економить час і ресурси. Для платників податків сьогодні розширені електронні сервіси, за допомогою яких можна подавати звітність, інші документи та отримувати послуги від фіскальної служби у режимі реального часу. Уникнення черг у податкових інспекціях, зменшення паперового документообігу та впливу людського фактору, надання більше часу власній справі, можливість виконувати он-лайн процедури навіть за допомогою смарт-пристроїв – далеко не повний перелік переваг зручного формату, – відзначила Юліана Козаченко.

Вона також наголосила, що більшість електронних послуг фіскальна служба пропонує отримувати в Електронному кабінеті.

Докладно про його роботу можна дізнатися за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/.

Головне управління ДФС у Запорізькій області