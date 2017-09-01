На Запоріжжі розпочався набір на вакантні посади

Деталі вересня 01, 2017

01 вересня сектором організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП в Запорізькій області розпочато конкурс на 50 вакантних посад до батальйону поліції особливого призначення ГУНП.

Бажані якості та навички:

- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

- здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях;

- дисциплінованість, організованість, відповідальність;

- комунікабельність, ввічливість, стриманість, прагнення допомагати людям;

- вміння аргументовано висловлювати свою думку;

- досягнення у спорті, особливо у бойових видах єдиноборств.

Перевага надається кандидатам, які:

- проходили службу в спецпідрозділах різних військових формувань, створених відповідно до законодавства України;

- фізично розвинуті та мають спортивний розряд із різних видів єдиноборств та кульової стрільби;

- патріотично налаштовані та проходили службу в зоні проведення антитерористичної операції.

Документи приймаються до 15 вересня включно. Після проходження кандидатами кожного із основних етапів конкурсного відбору, результати надаються на розгляд поліцейської комісії для вирішення питання допуску кандидата для здачі наступного етапу конкурсного відбору або відмові в подальшій участі в конкурсі.

Детально ознайомитися з вакансіями та вимогами до конкурсантів, процесом відбору та заповнити заявки можна за наступним посиланням: https://nabir.np.gov.ua/index.php.

Також додаткову інформацію щодо вимог до конкурсантів, процесу відбору можна отримати за телефонами (061) 239-28-10, (061) 239-28-11, 050-341-41-02 або 050-341-41-07.

Завантажити відео можна за посиланням: https://youtu.be/YDyOp4k3Vxg

Відділ комунікації поліції Запорізької області