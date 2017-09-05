Tuesday, September 05, 2017
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Юліана Козаченко: «Для користування он-лайн сервісами ДФС запорізьким платникам видано понад 46 тисяч електронних ключів»

Деталі
вересня 05, 2017

На сьогодні 15,2 тисячі запорізьких платників податків користуються безкоштовними електронними ключами від фіскальної служби. Усього у цьому році їм видано 46 тисяч

посилених сертифікатів електронного цифрового підпису. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
– У Запорізькій області кількість користувачів послугами Акредитованого центру сертифікації ключів суттєво зросла, порівняно з минулим роком – щонайменше на 3 тисячі. Відповідно, фахівці фіскальної служби видали на 7,5 тисячі ключів більше. Отримання посилених сертифікатів – процедура безкоштовна та швидка. Наприклад, середній час видачі ЕЦП для фізичних осіб становить 10 - 15 хвилин, враховуючи процес генерації. Ключ цифрового підпису надається на два роки, його можна використовувати не тільки для листування з органами ДФС, а й підписувати звітність до інших установ, – зазначила Юліана Козаченко.
Пункти реєстрації користувачів АЦСК у Запорізькій області знаходяться за адресами: м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й поверх, м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103.
З переліком документів для отримання ЕПЦ та більш докладною інформацією можна ознайомитися на веб-сайті АЦСК ІДД ДФС України: http://acskidd.gov.ua/.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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